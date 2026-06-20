Iran Singer Hijab news : 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಸ್ತೂ ಅಹ್ಮದಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ (ತಲೆವಸ್ತ್ರ) ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
2 ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ, ಸಹಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ : ಕೇವಲ ಚಡಿ ಏಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಸ್ತೂ ಅಹ್ಮದಿ ಅವರಿಗೆ ಇರಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕೇವಲ ಗಾಯಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಂಡದ ಇತರ 8 ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಗಾಯಕಿ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳೇನು? : ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯಕಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತೂ ಅಹ್ಮದಿ ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಾದ 'ಅಜ್ ಖೂನೆ ಜವಾನನೆ ವತನ್' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ : ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಯಾತುಲ್ಲ ಖಮೇನಿ ಆಡಳಿತ ಬಂದ ನಂತರ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಾಯಕಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.