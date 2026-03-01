ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೇರ ಘೋಷಣೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ನಿನ್ನೆ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಸಾವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 40 ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಇರಾನ್ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀವೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಇರಾನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಇರಾನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ, ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೀಗ ಯುದ್ದದ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು. ಅವರ ಮಗಳು, ಅಳಿಯ, ಸೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಖಮೇನಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಾವನ್ನು ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಖಮೇನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಇರಾನ್ 40 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಡೆ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಹಾಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
