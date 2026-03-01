English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ! ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹತ್ಯೆ..

ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ! ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹತ್ಯೆ..

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 1, 2026, 08:55 AM IST
  • ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.
  • ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವು.
  • ಖಮೇನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವ್ನಪ್ಪಿದ ಇತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು.

Trending Photos

ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!
camera icon6
Gold rate
ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!
ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ..
camera icon6
Ugadi Horoscope
ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ..
ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತಾ ವಿಜಯ್‌ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon7
vijay wife
ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತಾ ವಿಜಯ್‌ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
ರಸೆಲ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ..! ಈಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
camera icon5
Juhi Chawla
ರಸೆಲ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ..! ಈಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ! ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹತ್ಯೆ..

ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೇರ ಘೋಷಣೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ನಿನ್ನೆ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಸಾವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 40 ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿನ್ನೆ ಇರಾನ್ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀವೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಇರಾನ್‌ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಇರಾನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ, ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೀಗ ಯುದ್ದದ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ? ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

ನಿನ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು. ಅವರ ಮಗಳು, ಅಳಿಯ, ಸೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಖಮೇನಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಾವನ್ನು ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಖಮೇನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಇರಾನ್ 40 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಡೆ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಹಾಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 
 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈನ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ.!

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Iranayatollah ali khameneiIran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killedamericaಇರಾನ್

Trending News