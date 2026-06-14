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  • /ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ 100 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಘೋಷಣೆ: ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೋಕಾಚರಣೆ

ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ 100 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಘೋಷಣೆ: ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೋಕಾಚರಣೆ

ಇರಾನ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶೋಕತಪ್ತರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 14, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:40 PM IST
ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ 100 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಘೋಷಣೆ: ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೋಕಾಚರಣೆ
Image Credit: file photo

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ 100 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಘೋಷಣೆ
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