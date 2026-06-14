ಟೆಹ್ರಾನ್: ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಹತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು 100 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೋಕಾಚರಣೆ:
ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರವಾದ 'ಕೋಮ್' ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಶಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಂನ ಪವಿತ್ರ ನಗರಿ ಹಾಗೂ ಖಮೇನಿ ಅವರ ತವರೂರಾದ ಮಶಾದ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಇಮಾಮ್ ರೆಜಾ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
Ayatollah Khamenei to be laid to rest at Imam Reza shrine on July 9 after multi-city funeral ceremonies https://t.co/oteM073qiz
— Press TV 🔻 (@PressTV) June 13, 2026
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾರಲು 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಠಿಣ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶೋಕತಪ್ತರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂದರೆ 1989 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗೆ ಸತತ 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಖಮೇನಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ತೀವ್ರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದ್ದರು.ಇವರ ಸಾವು ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿರುವು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.