  • ಇರಾನ್‌ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಂತ್ಯ, ವಂಶದ ಪತನ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು?

Ayatollah Ali Khamenei net worth : ಇರಾನ್‌ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್‌ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕಾ ದಾಳಿಗೆ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಮೇನಿ ಸಂಪತ್ತು.. ಈಗ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 1, 2026, 12:57 PM IST
Ali Khamenei net worth : ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕಾ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್‌ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಇರಾನ್‌ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲುಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗಲ್ಫ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ನಿಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಖಮೇನಿ ಅವರ 56 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ.. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ! ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫುಲ್‌ ದುಬಾರಿ..   

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ.. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $138 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳು, ದುಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್ ಹಾಗೂ  ಮಲ್ಲೋರ್ಕಾದಲ್ಲಿನ ದುಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು £33.7 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯುಕೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಲಿಚ್ಟೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಇರಾನಿನ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ವಿಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಜಾಲವು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಮೇನಿ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಮುಂದಿನ 3 ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಡುಕ..

ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಆಸ್ತಿಗಳು ಇರಾನಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಅಲಿ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಯಾವುವೂ ನೇರವಾಗಿ ಖಮೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ. ಬ್ರಿಟನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ಸಾರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್‌ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.

82 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ, ಸಾದಿಕ್ ಲಾರಿಜಾನಿ, ಅಲಿರೆಜಾ ಅರಾಫಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಸನ್ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

