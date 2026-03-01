English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 1, 2026, 01:28 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ!
  • ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಹತ್ಯೆ 40 ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆ 7 ದಿನಗಳ ರಜೆ
  • ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಿಗೆ ಭಾರತದ ಕಿಂತೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್‌ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಖಮೇನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ..! ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ನಂಟೇನು?

ayatollah ruhollah khomeini: ಇರಾನ್‌ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ -ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು..ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 40 ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಖುಮೇನಿಯವರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..ಅವರು ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖೊಮೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಮರಣದ ನಂತರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 40 ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 7 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ  ಖಮೇನಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಕ್ರೂರ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖಮೇನಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಖಮೇನಿ ಕುಟುಂಬವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿಂತೂರ್ ಗ್ರಾಮದವರು..ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನವರೆಗೆ ಖುಮೇನಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

೧೯೭೮ ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಯುರೋಪ್ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ಈ ದೇಶವು ಉಗ್ರವಾದದತ್ತ ಒಲವು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಖಮೇನಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಆದರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದವು ನಾಗರಿಕರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆದರೆ ಖುಮೇನಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪೊಲೀಸ್‌ಗಿರಿಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 2 ರಿಂದ, ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಖುಮೇನಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀದಿಗಿಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.. 

1978ರಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯವರ ತಂದೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅಹ್ಮದ್ ಮೌಸವಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾರಾಬಂಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಿಂತೂರು ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಿರೋಲಿಗೌಸ್‌ಪುರ ತಹಸಿಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂತೂರು ಗ್ರಾಮವು ಸಯ್ಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೌಸವಿಯವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ.40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇರಾಕ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಇರಾನ್‌ನ ಖಮೇನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಹ್ಮದ್ ಮೌಸವಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಅವರನ್ನು ಸಯ್ಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೌಸವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೌಸಾವಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ 1902 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ರುಹೊಲ್ಲಾ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯವರ ತಂದೆ. ರುಹೊಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಪಹ್ಲವಿ ಕುಟುಂಬವು ಆಳುತ್ತಿತ್ತು. ಖಮೇನಿ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಹ್ಲವಿಗಳು ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇರಾನ್‌ನ ಜನರು ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ದಂಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಪಹ್ಲವಿ ಕುಟುಂಬ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಯಿತು 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಖಮೇನಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. 1979 ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಇರಾನ್‌ನ ಮೊದಲ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾದರು.

1989ರಲ್ಲಿ ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಇರಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದ್ರೀಗ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ  ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖುಮೇನಿಯನ್ನೆ ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇರಾನ್‌ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಖಮೇನಿ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಮುಂದಿನ 3 ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಡುಕ..

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

