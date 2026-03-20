  • ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿತೇ ಅಮೇರಿಕಾ? ಇರಾನ್ ನಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ..!

Iran-US War 2026: ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೈನ್‌ಸ್ವೀಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಂದರ ಹೆಸರು USS ತುಲ್ಸಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ಹೆಸರು USS ಸಾಂತಾ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 20, 2026, 08:40 AM IST
  • ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಮಾನ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಲು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು
  • ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೆಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಒಂದು SIX ಹೊಡೆಯದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು
camera icon6
IPL 2026
IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ಒಂದು SIX ಹೊಡೆಯದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ! ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌
camera icon6
Gold price
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ! ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌
Stock Market Crash: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ..! ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ, ನಾಶ..!
camera icon6
STOCK MARKET CRASH
Stock Market Crash: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ..! ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ, ನಾಶ..!
ಶನಿದೇವರ ಚಲನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!
camera icon5
Shani Dev Gochar 2026
ಶನಿದೇವರ ಚಲನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿತೇ ಅಮೇರಿಕಾ? ಇರಾನ್ ನಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ..!

ಟೆಹರಾನ್: ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮೂರು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗ ಹಠಾತ್ತನೆ ಯುದ್ದದಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯುದ್ದ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೈನ್‌ಸ್ವೀಪರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಇರಾನ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧೀಡೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ..! ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು..!

48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಹಡಗು ಹಿಂದಕ್ಕೆ..!

ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಮಾನ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಲು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೆಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಗಳು ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓಮನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೈನ್‌ಸ್ವೀಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಂದರ ಹೆಸರು USS ತುಲ್ಸಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ಹೆಸರು USS ಸಾಂತಾ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಲಬಾಂಬ್ ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ 3,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳು ಮೂಲತಃ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಹಡಗು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ..!

ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಾನ್ ಬೋಲ್ಟನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಿ ಡೈಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿನ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬೋಲ್ಟನ್, 'ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಯುದ್ದವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bank Holidays March 2026: ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಒಮಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಲ್-ಬುಸೈದಿ ಅಮೆರಿಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್-ಬುಸೈದಿ ಅವರು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯುದ್ಧ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ದೇಶ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

 

