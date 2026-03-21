English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
Iran-US War: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇರಾನ್‌ವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ..!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 21, 2026, 02:53 PM IST
Trending Photos

ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ
18 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..!
camera icon7
IPL 2026
18 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..!
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ! ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌
camera icon6
Gold price
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ! ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌
7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!
camera icon7
7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!
ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶರಣಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೈಟೆಕ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಸಹ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ್ವತಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಇರಾನ್‌ನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯವರೆಗೆ, ಯುದ್ಧಗಳು ಕೇವಲ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಥಳದಿಂದಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

1. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧ (1955–1975)

1975 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಿಂದ ಸೋತು ಹಿಂದಿರುಗಿತು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅಮೆರಿಕವು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಯುದ್ದದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರರಿಂದ ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿತು.ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಬರ್‌ಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕದನದ ನಂತರವೂ 58 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಯುದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಹಿಸಿದರು ಸಹ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

2. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುದ್ಧ (1971)

1971 ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್ ದೇಶವು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಗಡಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೇವಲ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 93,000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಶರಣಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? FD ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..!

3. ಅಫಘಾನ್ ಯುದ್ಧ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವು 1979 ರಿಂದ 1989 ರವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆಫ್ಘನ್ನರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 15,000 ಸೋವಿಯತ್ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಫ್ಘನ್ನರ ಹತ್ಯೆಯಾಯಿತು.ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ  2001 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶವು $2.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2,400 ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಎರಡೂ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗುಹೆಗೆ ದಾರಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸೈನಿಕರು ಶರಣಾಗತರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Smart Phone Tips: ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಪಕ್ಕಾ..!

4. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ

ಸದ್ಯ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ.ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿಯ ಶೇ 22 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $100 ಮೀರಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನಂತಹ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ದೇಶಗಳು ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲದಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ  ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್‌ನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

About the Author
Impact of GeographyVietnam WarAfghanistan warStrait of HormuzIran Tension

Trending News