ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶರಣಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೈಟೆಕ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಸಹ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ್ವತಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಇರಾನ್ನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯವರೆಗೆ, ಯುದ್ಧಗಳು ಕೇವಲ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಥಳದಿಂದಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
1. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧ (1955–1975)
1975 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಿಂದ ಸೋತು ಹಿಂದಿರುಗಿತು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅಮೆರಿಕವು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಯುದ್ದದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರರಿಂದ ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿತು.ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಬರ್ಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕದನದ ನಂತರವೂ 58 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಯುದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಹಿಸಿದರು ಸಹ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
2. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುದ್ಧ (1971)
1971 ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್ ದೇಶವು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಗಡಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೇವಲ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 93,000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಶರಣಾದರು.
3. ಅಫಘಾನ್ ಯುದ್ಧ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವು 1979 ರಿಂದ 1989 ರವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆಫ್ಘನ್ನರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 15,000 ಸೋವಿಯತ್ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಫ್ಘನ್ನರ ಹತ್ಯೆಯಾಯಿತು.ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ 2001 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶವು $2.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2,400 ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಎರಡೂ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗುಹೆಗೆ ದಾರಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸೈನಿಕರು ಶರಣಾಗತರಾದರು.
4. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ
ಸದ್ಯ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ.ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಎನ್ಜಿಯ ಶೇ 22 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ಮೀರಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನಂತಹ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ದೇಶಗಳು ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲದಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.