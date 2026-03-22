Iran-US War : ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಯುಎಸ್-ಬ್ರಿಟನ್..! ಈಗ ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್..!

ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಈಗ ಇರಾನಿನ ಕ್ಷೀಪಣಿಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ತನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಸುಮಾರು 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇರಾನಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಲಯನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವು 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭಾರೀ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಲಿನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ.ಈಗ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ 12 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.ಈಗ 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ದೂರ ತಲುಪುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Iran fired 2 ballistic missiles at the joint U.S.-UK base at Diego Garcia in the Indian Ocean which is 2,485 miles (4,000 km).
According to the report, one missile failed in flight and the other was engaged by a U.S. destroyer utilizing an SM-3 interceptor, but a successful… pic.twitter.com/pX029nVeVE
— Doug Billings (@DougBillings) March 21, 2026
ಅಮೆರಿಕ-ಯುಕೆ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ:
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಡಿಯಾಗೋ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇರಾನ್ ಈ ಡಿಯಾಗೋ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಯಾಗೋ ಗಾರ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಂಶಯಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ವರೆಗೆ ಸಾಗಬಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.