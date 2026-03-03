English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವೇ ನರಕ.. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರವೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ!

ಇರಾನಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವೇ ನರಕ.. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರವೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ!

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 3, 2026, 02:58 PM IST
  • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?
  • ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವು ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
  • ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

Trending Photos

EPFO ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಧಮಾಕ!
camera icon6
EPFO
EPFO ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಧಮಾಕ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!.. ಯಶ್‌ಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌
camera icon6
Toxic movie
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!.. ಯಶ್‌ಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌
EPFO: ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!
camera icon5
EPFO
EPFO: ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!
ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ! ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್‌ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಇರುತ್ತೆ..
camera icon10
Cumin Water Benefits
ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ! ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್‌ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಇರುತ್ತೆ..
ಇರಾನಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವೇ ನರಕ.. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರವೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ!

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇರಾನಿನ ಕಾನೂನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೈಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (UN)ಮತ್ತು ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ನ ದತ್ತಾಂಶವು ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

1. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಹಿಜಾಬ್ ಜಾರಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಪೋಲಿಸರು ಅಥವಾ ಘಶ್ತ್-ಎ-ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 2024ರ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿ ನಡೆದರೆ 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಛಡಿಯೇಟು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ/ಯುಎಸ್ಎ: ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಡುಪು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

2. ಇರಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಗಂಡಂದಿರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬಹುದು. ಪುರುಷರು ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತವೆಂದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಏಳು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಅದರ ನಂತರ, ಮಗು ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಮರುಮದುವೆಯಾದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು!...ಪಾಕ್‌ ಆರೋಪದ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು?

ಭಾರತ/ಯುಎಸ್ಎ: ಇಲ್ಲಿ, ಮಗು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

3. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ "ರಿಟರ್ನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್" ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪತಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು .

ಭಾರತ/ಅಮೆರಿಕ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

4.ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ "ದಿಯಾ" ಎಂಬ ಕಾನೂನಿದೆ, ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಹಣ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತರೆ, ಅಪರಾಧಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವು ಪುರುಷನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ಇದರರ್ಥ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವವು ಪುರುಷನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ/ಯುಎಸ್ಎ: ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಡ್ರೋನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕಾ..!

5. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆ ಕೆಲಸವು "ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ" ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಪತಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ/ಯುಎಸ್ಎ: ಮಹಿಳೆಯರು ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರೇ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಬೆನ್ನುಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

6. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಮದುವೆಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷಗಳು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.

ಭಾರತ/ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಅವರ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾಗಿ 21 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ! ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದ್ರೂ ಇದೇ ಸತ್ಯ..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Iran women rightsಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳುIran protestsIranian women freedomHijab laws Iran

Trending News