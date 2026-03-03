ಇರಾನಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವೇ ನರಕ.. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರವೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ!

ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇರಾನಿನ ಕಾನೂನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೈಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (UN)ಮತ್ತು ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ದತ್ತಾಂಶವು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
1. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಹಿಜಾಬ್ ಜಾರಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಪೋಲಿಸರು ಅಥವಾ ಘಶ್ತ್-ಎ-ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 2024ರ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿ ನಡೆದರೆ 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಛಡಿಯೇಟು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ/ಯುಎಸ್ಎ: ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಡುಪು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
2. ಇರಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಗಂಡಂದಿರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬಹುದು. ಪುರುಷರು ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತವೆಂದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಏಳು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಅದರ ನಂತರ, ಮಗು ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಮರುಮದುವೆಯಾದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ/ಯುಎಸ್ಎ: ಇಲ್ಲಿ, ಮಗು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ "ರಿಟರ್ನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್" ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪತಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು .
ಭಾರತ/ಅಮೆರಿಕ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
4.ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ "ದಿಯಾ" ಎಂಬ ಕಾನೂನಿದೆ, ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಹಣ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತರೆ, ಅಪರಾಧಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವು ಪುರುಷನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ಇದರರ್ಥ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವವು ಪುರುಷನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ/ಯುಎಸ್ಎ: ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ.
5. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆ ಕೆಲಸವು "ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ" ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಪತಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ/ಯುಎಸ್ಎ: ಮಹಿಳೆಯರು ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರೇ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಬೆನ್ನುಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
6. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಮದುವೆಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷಗಳು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತ/ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಅವರ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾಗಿ 21 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
