English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Iran War Threat: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 28, 2026, 12:53 PM IST
  • ನಾಗರಿಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು
  • ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (PIOs) ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

AI ಫೋಟೋಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆಯ ರಿಯಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಝಲಕ್‌..!
camera icon10
Rashmika mandanna marriage
AI ಫೋಟೋಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆಯ ರಿಯಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಝಲಕ್‌..!
ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ..
camera icon6
Ugadi Horoscope
ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ..
EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
camera icon5
EPFO Aadhaar Link
EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
ರಸೆಲ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ..! ಈಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
camera icon5
Juhi Chawla
ರಸೆಲ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ..! ಈಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Iran War Threat: ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೋಮವಾರವೇ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ: ಒತ್ತೆಯಾಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕುವಂತೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಈ ತುರ್ತು ಸಲಹೆಯು ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಾತ್ರಿಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 5 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನೇ ಈಗ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (PIOs) ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ vs ಇರಾನ್: ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ! ಯಾರ ಬಲ ಎಷ್ಟು?

ನಾಗರಿಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

Iran War ThreatIndian Embassy AdvisoryTehran Washington TensionIndian Citizens Iran ExitMEA India Iran Alert

Trending News