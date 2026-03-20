'ಅಮೇರಿಕಾದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಗಿರಲ್ಲ' ಬ್ರಿಟನ್ ಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಇರಾನ್..! 

Iran warning to britain: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿಲುವು ತಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಅರಾಘ್ಚಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 20, 2026, 06:54 PM IST
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
  • ಇಸ್ರೇಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು (ಐಡಿಎಫ್) ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ನೂರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ
  • ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ

ಟೆಹರಾನ್: ಬ್ರಿಟನ್ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಯಕಿ ಯೆವೆಟ್ ಕೂಪರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿಲುವು ತಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಅರಾಘ್ಚಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇರಾನ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಸ್ ಅನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಬ್ರಿಟನ್ ಟೀಕಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಯುನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳು ಪತ್ತೆ..!

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಎಎಫ್ ಫೇರ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಈಗ ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಬರ್‌ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಯುಎಸ್ ಬಿ -52 ಬಾಂಬರ್‌ಗಳು ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದವು.

ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಹೊರಟಾಗ, ಅವುಗಳು ತಲಾ 12 JASSM ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದವು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಮಾನವು ಶತ್ರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಇಸ್ರೇಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು (ಐಡಿಎಫ್) ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ನೂರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

