ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಕಡಿತ!? ಇರಾನ್‌ ಬೆದರಿಕೆ

Undersea Internet Cable : ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೇವಲ ತೈಲ ಬಾವಿಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ವಿವಾದವು ವಿಶ್ವದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ 'ಅಂಡರ್‌ಸೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್'ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 24, 2026, 04:15 PM IST
Undersea internet cables cut effects : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ (IRGC) ಬೆಂಬಲಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಜಾಲವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು. ಇಂದು ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ 'ಚಾಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್' ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹತ್ತಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸಂಚಾರ ಶೇಕಡಾ 95% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಈ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ತೆಳುವಾದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದು ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್‌ನಂತಹ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲಿಗೆ ತಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದುದು. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತವು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳು, ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಾರ್ಗದಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುದ್ಧದ ನೇರ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.

ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಹಡಗಿನ ಆಂಕರ್ ಮೂಲಕವೂ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ತುಂಡಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ದುರಸ್ತಿ ತಂಡಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿಳಂಬವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಈ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧವು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ಈ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಇರಾನ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯು ಈಗ ಕೇವಲ ತೈಲ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಯ ಆತಂಕವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಗತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಈಗ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಡೇಟಾದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಇರಾನ್‌ನ ಕರಾವಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಕಟು ವಾಸ್ತವ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

