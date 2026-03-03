English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
National Anthem: ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡದೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು.. ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆವೆಯೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ..!

ಗಲ್ಫ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಇರಾನ್‌ ದೇಶದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್‌ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವಾಡುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 3, 2026, 06:10 PM IST
  • ಇರಾನ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಜೀವ ತೆಗೆದಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ
  • ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿ ಇರಾನ್‌ ಆಟಗಾರರು
  • ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ

National Anthem: ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡದೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು.. ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆವೆಯೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ..!

Iranian national anthem: ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ, ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಡದೇ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೋಲ್ಡ್‌ಕೋಸ್ಟ್‌ನ Cbus ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಇರಾನ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಪ್ಲೇ ಅಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇರಾನ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಮಾರ್ಜಿಯೆಹ್‌ ಜಾಫಾರಿ (Marziyeh Jafari) ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡದೇ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತರು ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇರಾನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಮೇನಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಜಹ್ರಾ ಘನ್ಬರಿ ಅವರು ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಖಮೇನಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಕೋಚ್‌, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸೋತರೂ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಆಟಗಾರರು.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ!

ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 14ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು FIFA ವುಮೆನ್ಸ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ ತಂಡದ ಕೋಚ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಿರೋ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಏನು ಇಲ್ಲ.. ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ!

