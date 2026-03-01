English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ದುಬೈನ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ.!

ದುಬೈನ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ.!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಪಾಪುಲರ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಗೆಯ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 1, 2026, 01:58 AM IST
  • ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ
  • ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
  • ದುಬೈನ ಐಕಾನಿಕ್ ದಿ ಪಾಮ್‌ನಿಂದ ಹೊಗೆಯ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್.. ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!
camera icon6
Baba Vanga Prediction
ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಇರಾನ್‌ ವಾರ್.. ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ!
ಹೋಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Malavya Rajayog
ಹೋಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್! ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ..
camera icon7
T20 World Cup
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್! ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ..
ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನೇ 3 ವರ್ಷ ಇಗ್ನೋರ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಆತನೇ ಈಕೆಯ ಪತಿ..
camera icon6
Yuvraj Singh
ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನೇ 3 ವರ್ಷ ಇಗ್ನೋರ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಆತನೇ ಈಕೆಯ ಪತಿ..
ದುಬೈನ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ.!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ನ 30 ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಂಟಿ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಆಪರೇಷನ್ ಫತಾಹ್-ಎ-ಜಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈಗ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ದುಬೈನ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾದಲ್ಲಿರುವ ಫೇರ್‌ಮಾಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪವನ್‌ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಂ*ತಕ ರಂಜಿತ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌..! ಬಂಧನ ವೇಳೆ ಎಗರಾಡಿದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಪಾಪುಲರ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಗೆಯ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ.

ಎಪಿಎಫ್ ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸ್ಪೋಟದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದುಬೈನ ಐಕಾನಿಕ್ ದಿ ಪಾಮ್‌ನಿಂದ ಹೊಗೆಯ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವಾದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿರುವ ದುಬೈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಗಲ್ಫ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು.ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು.ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು Realme Narzo Power 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕನೊಬ್ಬನ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರೆ, ಕತಾರ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗಳು ಸಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು,ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ.ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೀಡಿಯೊವು ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪೂಲ್ ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
 

About the Author
Middle East ConflictIran Israel US warDubai missile attackAbu Dhabi explosionsRegional tension

Trending News