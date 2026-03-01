English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ? ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ? ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು, 'ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 1, 2026, 03:10 AM IST
  • ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು 'ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ
  • ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
  • ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಠೀಕರಿಸಿವೆ
  • ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ

Trending Photos

30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
shukra shani yuti 2026 effects
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ..
camera icon9
Yogurt Diabetes Benefits
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ..
EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
camera icon5
EPFO Aadhaar Link
EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
ಮಾರ್ಚ್‌ 2026 ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ‌ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
camera icon6
Grah Gochar
ಮಾರ್ಚ್‌ 2026 ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ‌ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ? ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

ಟೆಹ್ರಾನ್ : ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಈಗ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು 'ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇರಾನಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ಯೆಗೈಯ್ಯಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran-Israel War: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ: ಭಾನುವಾರದಿಂದಲೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭ- ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಖಮೇನಿಯವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ದಾಳಿಯು ಕೇವಲ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಕ್‌ಪೌರ್ ಸಹ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿಕೆ ಗೆ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ಜನರ ಧೈರ್ಯ ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಯುದ್ಧದ ಭಾಗ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈನ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ.!

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಠೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಖಮೇನಿಯವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕಾಗಿರುವುದು ಹಲವು ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

 

 

About the Author
Ayatollah Khamenei deadKhamenei killedIsrael Iran strikeNetanyahu KhameneiTehran airstrike

Trending News