  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿಯ ಸಾವು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಇರಾನ್ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕ

Iranian Tv anchors tears: ಇಸ್ರೇಲ್‌- ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ  ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇರಾನ್‌ ಸರ್ವೋಚ್ಚ  ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 1, 2026, 11:53 AM IST
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೇ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ
  • ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ
  • ಭೀಕರ ಎಡೆನಡುಗಿಸುವ ದಾಳಿ..ಇರಾನ್‌ ಗಢಗಢ

Iranian Tv anchors tears: ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡಿಸಿದೆ..ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯನ್ನೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.. 

ದಾಳಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು..ಆದ್ರೀಗ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರೂರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಇತ್ತ ಖುಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಆತಂಕಪಟ್ಟಿದೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೋನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹಾಗೂ  ಇರಾನ್‌ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾಣು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದರೂ ಇರಾನ್‌ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದೆ..ಇದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ..  

ಆಪರೇಷನ್‌ "ಎಪಿಕ್‌ ಫ್ಯೂರಿ" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪಡೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಜಂಟಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ರೆವೆಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್‌ ಅರಬ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ.ಈ ದಾಳಿ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನ ವರದಿಗಾರ ನಿರೂಪಕನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ..ಇದನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವಾಗ ನಿರೂಪಕರೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..ಆನ್‌ ಏರ್‌ನಲ್ಲೆ ಕುಳಿತು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹೇಳಲಾಗದೆ ಇರಾನ್‌ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ನಿರೂಪಕ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ  ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೇ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಫಾರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಹ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಖುಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯು ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನವು ಇರಾನ್ ಕಡೆಗಿದೆ.'ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 88 ಮಂದಿಯ ಸಮಿತಿಯು ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟ! ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಸಂಘರ್ಷ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Iran supreme leader death announcementstate media Khamenei killedIranian TV anchors reactionIran Isrel WarAmerica Iran war

