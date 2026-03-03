ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಡ್ರೋನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕಾ..!

ಟೆಹರಾನ್: ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಡ್ರೋನ್ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ, ಹೌದು, ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಬಿಯೋ ಹೇಳಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರ್ಕ್ ರುಬಿಯೋ 'ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6-7 ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ವೇಳೆ ಬಂದಿದೆ.ಇರಾನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇರಾನ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ! ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ..
ಯುಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ, ಏನೇ ಇರಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.ಇನ್ನೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
US Secretary of State Marco Rubio says the US can produce only 6 to 7 interceptors per month, while Iran can produce more than 100 missiles and thousands of suicide drones.
Follow https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/On8LweJdqu
— Press TV 🔻 (@PressTV) March 3, 2026
ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಯೋಜಿತ ದಾಳಿಯು ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯುಎಸ್ ಸೇನೆಯು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಮೇರಿಕಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೀನಿ ಹಾಗೂ ಇರಾನಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿತು.ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ಇರಾನ್ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ'ಎಂದು ರೂಬಿಯೋ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran-Israel war : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ..!
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, 2023 ರವರೆಗೆ ಯುಎಸ್ ನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ $21 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ..
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ:
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು,ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ 4 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.