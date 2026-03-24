ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಬುಡವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ಇರಾನ್‌.. ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್‌ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ!

Iran Parliament Speaker saya US and Israel are trapped: ಇರಾನಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತೆ ಇರಾನಿಯನ್ ಜನರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯೋಜನೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಈಗ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಬದಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘಾಲಿಬಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು (Major Points of Agreement) ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಭೆ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ನ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ (Mojtaba Khamenei) ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿರುವುದು ಈ ವಾರವಿಡೀ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಭೆಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇರಾನಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು.
