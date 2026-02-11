ತೈವಾನ್ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಯ್ತಾ ಚೀನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರಾಗನ್ ದೇಶದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ..!

ಬೀಜಿಂಗ್: ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೈವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದು, ಸಮರ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2025ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಸೇನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ತೈವಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನುಸುಳಿದೆ. ಇದು 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 22 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆದಿದೆ.ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವೇಳೆ, ತೈವಾನ್ನ ಗಾವೊಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯೋಂಗ್'ಆನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಥಂಡರ್ 2025A' ಮತ್ತು 'ಜಸ್ಟೀಸ್ ಮಿಷನ್ 2025' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೃಹತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿಯಲು ಚೀನಾ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 221 ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನುತೈವಾನ್ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ತೈವಾನ್ನ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಚೀನಾದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನೂ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೈವಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾ ಸೇನೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಂಗ್ ಯೂಕ್ಸಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂಕ್ಸಿಯಾ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.ಇದು ಚೀನಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ 'ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ.ಶೇ. 73 ರಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.ತೈವಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡರೆ,ಚೀನಾ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ಚೀನಾದ ಈ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.