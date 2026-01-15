English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲಕ್ಕಿದ್ಯಾ.? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..

Gold vs Oil: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 15, 2026, 03:46 PM IST
  • ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರಸ್ತುತ $109 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ವಿಶ್ವದ 15 ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲಕ್ಕಿದ್ಯಾ.? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..

Gold vs Oil: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿವೆ. ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಸಹ ನಾಟಕೀಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೌಲ್ಯವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 2022 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಇನ್ನೂ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ.

ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನವೇ? ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯೂರೋ, ಡಾಲರ್, ಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಯುವಾನ್‌ನಂತಹ ಕರೆನ್ಸಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಆಸ್ತಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೌಲ್ಯವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌

AssetMarketCap.com ನ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ $671 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಲಯವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 2.64 ರಷ್ಟು CAGR ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ (2026-2029), ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರ $727.80 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ $141.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬಲವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. AssetMarketCap.com ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರಸ್ತುತ $109 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು $31 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ.. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ನೀವು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಡಾಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚೀನಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯುವಾನ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಯುವಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ $48 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. US ಡಾಲರ್ $22 ​​ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯುರೋ ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು $19 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ $3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ 15 ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

