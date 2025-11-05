English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್‌ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಭಾರತ! ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಘಟಾನುಘಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್‌ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಭಾರತ! ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಘಟಾನುಘಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು!

Nuclear Weapons: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 5, 2025, 02:09 PM IST
  • ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (SIPRI) ಇಯರ್‌ಬುಕ್ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿಶ್ವದ 9 ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟು 12,241 ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ
  • ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್‌ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಭಾರತ! ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಘಟಾನುಘಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು!

Nuclear Weapons: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್, ನಂತರ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.

ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಕೆನಡಾ! ಶ್ರೀಘ್ರವೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾ ರದ್ದು..

ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (SIPRI) ಇಯರ್‌ಬುಕ್ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿಶ್ವದ 9 ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟು 12,241 ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದೆ . ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ರಷ್ಯಾ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 3,912 ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2,100 ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್‌ಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟ ಪಾಕ್..!

9 ಪರಮಾಣು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಮಾಣು ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ -
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ 9 ಪರಮಾಣು-ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪರಮಾಣು ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಹಳೆಯ, ನಿವೃತ್ತ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವು. ಆದರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.

