Iran Nuclear Program: ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೊಸ ಆತಂಕವನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ನೀತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಗಿಂತ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನದ ಸಂವಹನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿರುದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲುವು (ಫತ್ವಾ) ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಅಣು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆಯ ಭೂಗತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನತಾಂಜ್ ಸಮೀಪದ ಭೂಗತ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಇರಾನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ (ECFR) ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನ ಅಣು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ವಿರೋಧಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲುವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನ ಮರುದೃಢಪಡಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಣು ವಾರ್ಹೆಡ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೃಢ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತೆಹ್ರಾನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಇರಾನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿನ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳೂ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣು ನೀತಿಯ ಕುರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದರೂ, ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಅಂತಿಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಢವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಅಣು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (IAEA) ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಪುರಾವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.