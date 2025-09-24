English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

WHOನ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದಕ್ಕೂ ಆಟಿಸಂಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಶಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 24, 2025, 06:57 PM IST
  • ಟ್ರಂಪ್‌ರವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
  • ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿದ್ದರೆ
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಒಕ್ಕೂಟ (FIGO) ಸಹ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ (ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟೈಲೆನಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ) ಔಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿವಾದವೊಂದು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಟೈಲೆನಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲೀನತೆ (ಆಟಿಸಂ) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ:

ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಟೈಲೆನಾಲ್ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 'ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಟೈಲೆನಾಲ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, 'ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಸಂ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದ ತಜ್ಞರು:

WHOನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಸಂ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಶಾ ಕೂಡ ಈ ಔಷಧದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಳಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. JAMA ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಇದರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಒಕ್ಕೂಟ (FIGO) ಸಹ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತಲೆನೋವು, ಬೆನ್ನುನೋವು, ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಹಲ್ಲುನೋವು, ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಡಾ. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಟ್ರಂಪ್‌ರವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಟೈಲೆನಾಲ್ ತಯಾರಕರು, 'ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧವಾಗಿದ್ದು, ಆಟಿಸಂಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್‌ರವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಔಷಧವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು.

 

