ಟೆಹ್ರಾನ್: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 100 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಕರ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿರಾಮ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 14 ಅಂಶಗಳ ಮಹತ್ವದ ಶಾಂತಿ ಕರಡು ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ 80 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಲೆಬಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿವೆ.
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರದಿದ್ದರೂ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ:
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕದನ ವಿರಾಮ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯ ಹಿಂತೆಗೆತ: ಇರಾನ್ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ತೈಲ ರಫ್ತು: ಇರಾನಿನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ತೈಲ ರಫ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಟ್ರಂಪ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಯುರೇನಿಯಂ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಮಾಧಾನವೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2018ರಲ್ಲಿ ಒಬಾಮಾ ಅವರ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಈಗ ಅದೇ ಇರಾನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತೋರಿದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಕರಡನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ತಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಇರಾನ್ನ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕಜೆಮ್ ಘರಿಬಾಬಾದಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅಮೆರಿಕವೇ ಸ್ವತಃ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಇಳಿದುಬರುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಅವರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ 'ಶಾಂತಿಯ ನಾಯಕ'ನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಬೆನ್ ಗ್ವಿರ್, ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಸರ್ಕಾರವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಠಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.