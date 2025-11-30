English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸೇನೆಯಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಐಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ..! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ, ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Army Bans Android: ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆಯು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬಳಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 30, 2025, 01:38 PM IST
  • ಸೇನೆಯು ಈಗ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ
  • ಮಿಲಿಟರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು

ಸೇನೆಯಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಐಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ..! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ, ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Army Bans Android: ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆ (IDF) ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯ, ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.

ಸೇನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ 'ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್' ಮಾಡಿ ಸೈನಿಕರ ಫೋನ್‌ಗೆ ವೈರಸ್.Inject ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲೇರದ ಈಕೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವುಮನ್‌

ಐಫೋನ್‌ಗಳು ‘Closed System’ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಸೇನೆಗೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇನೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೂ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಯುತ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Cyclone Ditwah; ದಿತ್ವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್‌ಗೆ ಹೋದವು 120 ಜೀವ.. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಲಂಕಾ..!

ಸೇನೆಯು ಈಗ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಿಲಿಟರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ಮಾತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಸೇನೆಗಳೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

