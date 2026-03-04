Israel-Iran-US War : ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ಸೂರತ್ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ,ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದವು ಈಗ ವಾಯು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.ಈಗ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಐಎನ್ಎಸ್ ಸೂರತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಳಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ,ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಶತ್ರು ರಾಡಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 32 ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು 16 ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಎಸ್ಎನ್ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಐಎಸ್ಎನ್ ಸೂರತ್ 163 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 7,400 ಟನ್ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 30 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ರಾಡಾರ್, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಏಡನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಿಷನ್ ನಿಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿಯೋಜನೆ:
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು 2017 ರಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಂತಹ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಬಳಿಯ ಅಡೆನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬಳಿ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ (ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗಡಿಯ ಬಳಿ) ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಹುಪಾಲು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಏಡನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಹಡಗುಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಾದ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಮೂಲಕ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಇದು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ವೆಚ್ಚವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ.ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈಗ ಈ ಯುದ್ದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸನ್ನದ್ದವಾಗಿದೆ.