  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ್ಯ: ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಏನು?

ಇರಾನ್ 'ಸುಪ್ರೀಂ' ಅಂತ್ಯ: ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಏನು?

ವಿಶ್ವದ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ' ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುಎಇ (UAE) ಮತ್ತು ದುಬೈ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 1, 2026, 04:39 PM IST
  • ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಯುಗ ಅಂತ್ಯ
  • ಖಮೇನಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇರಾನಿನ ಪ್ರಬಲ ಸೇನೆ IRGC ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ
  • ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಚೀನಾಗೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್!

ಇರಾನ್ 'ಸುಪ್ರೀಂ' ಅಂತ್ಯ: ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಏನು?

Ayatollah khamenei Death: ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಾನ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದ್ದ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಯುಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ worry ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ 'ಪವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್' ಅದಲು ಬದಲಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಾ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ:

ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ 'ಮಿಲಿಟರಿ' ಎಂಟ್ರಿ!

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಖಮೇನಿ ಆಢಳಿತ.. ಆತನದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ. ಆತ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರುವಾಗಿದ್ದ (Cleric) ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇರಾನಿನ ಪ್ರಬಲ ಸೇನೆ IRGC (Revolutionary Guard) ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರು "ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಯುದ್ಧವೇ ಮೊದಲು" ಎನ್ನುವ ಜಾಯಮಾನದವರು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರೂ ಹಾಕಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖತರ್ನಾಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಖಮೇನಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಈತನೇ! ಟ್ರಂಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ರಾಜಕುಮಾರ..

ದುಬೈ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಅಲ್ವಾ? 

ವಿಶ್ವದ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ' ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುಎಇ (UAE) ಮತ್ತು ದುಬೈ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದುಬೈ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತೆಯೇ. ಇದು ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ರೀಜನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್: ಚೀನಾಗೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್!

ಜಗತ್ತಿನ 20% ತೈಲ ಸಾಗುವ 'ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮುಜ್' (Strait of Hormuz) ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವುದು ಚೀನಾಗೆ! ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲವನ್ನ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಚೀನಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಚೀನಾ, ಕೆನಡಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಖಂಡನೆ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುತ್ತಾ?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 'ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ' ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $100 ದಾಟಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಏರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಚಿನ್ನದ (Gold) ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 'ಕರೆಕ್ಷನ್' ಅಥವಾ 'ಕ್ರಾಶ್' ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಹೊಸ ರೂಪದ ISIS ಭಯ? 

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರುವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ISISನಂತಹ  ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ತಾಣವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮರ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಬಹುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ!

✍🏻ಆಶಿಶ್ ಸಾರಡ್ಕ (ಇದು ಆಶಿಶ್ ಸಾರಡ್ಕ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬರಹ)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

