ಖಮೇನಿ ಹ*ತ್ಯೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..! ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಆಪರೇಷನ್‌ ನಡೆದಿಲ್ಲ.. "ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್"

Ali Khamenei death secrets : ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಗೂಢಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಐಎ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ "ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂತ್ರ" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.. ಖಮೇನಿ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ 24x7 ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿತ್ತು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೇರಿಕಾ..!
ಹೌದು... ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖಮೇನಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಾಶ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಖಮೇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. "ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್" ಮೂಲಕ ಖಮೇನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಸಮಯ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸಿಐಎ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಖಮೇನಿ, ದಾಳಿಯ ಭಯದಿಂದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.. ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು ಎಂಬುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡದೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು.. ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆವೆಯೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ..!
ದಾಳಿಯ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.. ಇಸ್ರೇಲಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಪಾಶ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 12 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಖಮೇನಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು.
ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸುಮಾರು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ನಿಖರ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲವು. ಇರಾನಿನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲೇ ಅವು ಖಮೇನಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಖಮೇನಿಯ ಸಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು.