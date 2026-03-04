English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಖಮೇನಿ ಹ*ತ್ಯೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..! ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಆಪರೇಷನ್‌ ನಡೆದಿಲ್ಲ.. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್

ಖಮೇನಿ ಹ*ತ್ಯೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..! ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಆಪರೇಷನ್‌ ನಡೆದಿಲ್ಲ.. "ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್"

Israel US intelligence : ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ -ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲ, ಇರಾನ್‌ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು.. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 4, 2026, 04:12 PM IST
    • ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ -ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.
    • ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
    • ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ "ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂತ್ರ" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
camera icon6
lunar eclipse
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌!.. ಲಕ್ಕಿ ಬಾಸ್ಕರ್‌ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Dulquer Salmaan
ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌!.. ಲಕ್ಕಿ ಬಾಸ್ಕರ್‌ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ!
camera icon5
Gold price today
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!.. ಯಶ್‌ಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌
camera icon6
Toxic movie
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!.. ಯಶ್‌ಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌
ಖಮೇನಿ ಹ*ತ್ಯೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..! ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಆಪರೇಷನ್‌ ನಡೆದಿಲ್ಲ.. "ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್"

Ali Khamenei death secrets : ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಗೂಢಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಐಎ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ "ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂತ್ರ" ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇರಾನ್‌ನ ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿ.. ಖಮೇನಿ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ 24x7 ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿತ್ತು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೇರಿಕಾ..!

ಹೌದು... ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖಮೇನಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಾಶ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಖಮೇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. "ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್" ಮೂಲಕ ಖಮೇನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಸಮಯ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. 

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸಿಐಎ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಖಮೇನಿ, ದಾಳಿಯ ಭಯದಿಂದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.. ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು ಎಂಬುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡದೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು.. ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆವೆಯೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ..!

ದಾಳಿಯ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.. ಇಸ್ರೇಲಿ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಪಾಶ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 12 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಖಮೇನಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು. 

ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸುಮಾರು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ನಿಖರ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲವು. ಇರಾನಿನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲೇ ಅವು ಖಮೇನಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಖಮೇನಿಯ ಸಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ali KhameneiIsrael US intelligenceCIAKhamenei deathIsrael Iran attack

Trending News