ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕಾ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ! ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತಿದ್ದ ನಗರವೇ ಗಢಗಢ!

Iran war: ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭವನ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೀಪಣಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ..ಹೌದು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಗುರುವಾರ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೂ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸದಿರಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ..
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ನಡೆಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು..ಇಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭವನ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..ಈ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಇರಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು,ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.ಈ ದಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಣಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರಿಂ ಲೀಡರ್ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.. ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಪಾಶ್ಚರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC)ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದ ಬಳಿಕ ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಸ್ಥಳಗಳು:
-ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
-ಗುಪ್ತಚರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
-ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಕಚೇರಿ
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನ 'ಪೂರ್ವಭಾವಿ ದಾಳಿ ಎಂದ ಧೃಡಪಡಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾಟ್ಜ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ "ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ" ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿಯ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಾದ್ಯಂತ ಸೈರನ್ಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ ಇರುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
