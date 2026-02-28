ಇಸ್ರೇಲ್ Vs ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ! ಈ ದೇಶಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲಾಬಲ ಎಷ್ಟು?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, F-35 ಜೆಟ್‌ಗಳು, ಐರನ್ ಡೋಮ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 28, 2026, 04:09 PM IST
Iran Israel Tensions: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರಣಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆಯತುಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಕಚೇರಿ, ಮನೆಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಖಮೇನಿಯನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆಯು ನಾಗರಿಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಸೇನಾ ಬಲ ಎಷ್ಟು..?

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಸುಮಾರು 500,000 ರಿಂದ 600,000 ಸಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಸುಮಾರು 150,000 ರಿಂದ 200,000 ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಒಟ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯು 700,000 ರಿಂದ 800,000ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನಿನ ವಾಯುಪಡೆಯು 1979ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲು ಖರೀದಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ದೇಶವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನ (ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು) ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಸಾವಿರಾರು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ತಲುಪಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೂ ಈ ಹೆಸರಿಗೂ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ

ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಭಾವ ನೇರ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಬನಾನ್‌ನ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ, ಗಾಜಾದ ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್‌ನ ಹೌತಿ ಚಳುವಳಿಯಂತಹ ಮಿತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಂಬಲ ಜಾಲವನ್ನ ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬೆಂಬಲ ಜಾಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ..?

ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನ್ಯವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು 400,000 ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಡೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಿರ್ಮಿತ F-35 ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ IIನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವಾಯು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಧುನಿಕ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಡೋಮ್ (ಐರನ್ ಡೋಮ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕಾ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ! ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತಿದ್ದ ನಗರವೇ ಗಢಗಢ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಅದನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ)

