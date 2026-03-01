ಇಸ್ರೇಲ್ vs ಇರಾನ್..! ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರು ಯಾರು.. ಮಿಲಿಟರ್‌ ಪವರ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Israel Iran military face-off :ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯೂ ನಾಶವಾಗಿದೆ.
ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರವೂ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ದಾಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂಚಿಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸೈನ್ಯ ಬಲ : ನಾವು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಸಕ್ರಿಯ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮುಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸುಮಾರು 600,000 ಸಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 350,000 ಮೀಸಲು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸುಮಾರು 170,000 ಸಕ್ರಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ 450,000 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತರಬೇತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಯು ಬಲ : ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ F-35 ನಂತಹ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿವೆ. ಈ ಜೆಟ್ಗಳು ರಾಡಾರ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇರಾನ್ನ ಹಲವು ಜೆಟ್ಗಳು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ.. ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ..! ಅಮೆರಿಕದ "ಟೊಮಾಹಾಕ್"ಗಿಂತಲೂ ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ
ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು. ಈ ದೇಶದ ಬಳಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಳಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ದಾಳಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ : ನಾವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರಾನ್ಗಿಂತ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು $46.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಬಾ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬಹು-ಪದರದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಐರನ್ ಡೋಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಿಂತ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..