Georgia Meloni on Phica website : ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ (PM Giorgia Meloni) ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಕರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಕಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (Giorgia Meloni) 700,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೆಲೋನಿ, (Giorgia Meloni sister)ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅರಿಯಾನಾ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಎಲ್ಲೀ ಸ್ಕ್ಲೀನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ : ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯಕರವೆಂದು ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಪಶುವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಇಟಲಿ ಪಿಎಂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಂದನೆ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ತನಿಖೆ ಆರಂಭ : ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೂರುಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೈಟ್ನ ವಿಶೇಷ ವಿಐಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.