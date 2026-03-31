ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಸಹೋದರ ತಾಹಿರ್ ಅನ್ವರ್ ನಿಧನ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಿರ್ ಅನ್ವರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಲು ತಿಳಿಸಿವೆ.. ಅವರ ಸಾವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಿರ್ ಅನ್ವರ್ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಹವಾಲ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಅನ್ವರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧ್ ನಂತರ, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಮಹಿಳಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವಿಭಾಗವಾದ ಜಮಾತ್-ಉನ್-ಮೊಮಿನತ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, "ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಹಕೀಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಿರ್ ಅನ್ವರ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿಧನರಾದರು" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂದು, ಮಂಗಳವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 31) ರಾತ್ರಿ 10:30 ಕ್ಕೆ ಬಹಾವಲ್ಪುರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಮಿಯಾ ಉಸ್ಮಾನ್ ವಾ ಅಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..