Masood Azhar Women Brigade : ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ತುಫಲ್ ಅಲ್-ಮುಮಿನಾತ್' ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಿಹಾದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಯಾನಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ನ ಪತ್ನಿ ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 500 ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಮುಮಿನೀನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು "ತುಫತ್ ಅಲ್-ಮುಮಿನೀನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಿಹಾದ್, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೇರ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಡ್ರೈವ್ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಸಾದಿಯಾ ಅಜರ್ ಮತ್ತು ಸಮೈರಾ ಅಜರ್, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಮುಮಿನೀನ್ಗೆ ಸೇರಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಮುಮಿನೀನ್ನಲ್ಲಿ, ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಈ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸಾದಿಯಾ ಅಜರ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಅಜರ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಮುಮಿನತ್ ನ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪಿಒಕೆಯ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ 'ದುಖ್ತರನ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಂ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಐಸಿಸ್, ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಟಿಟಿಇಯಂತಹ ತನ್ನ ಪುರುಷ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಳವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.