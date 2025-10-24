English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ ವೇಳೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಜೈಶ್‌ ಹೊಸ ಕುತಂತ್ರ! ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭ

ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ ವೇಳೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಜೈಶ್‌ ಹೊಸ ಕುತಂತ್ರ! ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭ

Jaish e Mohammed news : ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಜೈಶ್‌ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತಂತ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪುರುಷರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 24, 2025, 03:32 PM IST
    • ಜೈಶ್‌ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತಂತ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.
    • 'ತುಫಲ್ ಅಲ್-ಮುಮಿನಾತ್' ಎಂಬ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜಿಹಾದಿ ಕೋರ್ಸ್
    • ಮಸೂದ್ ಅಜರ್‌ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್‌ನ ಪತ್ನಿ ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ : ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದು ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟು ತಲೆಬೋಳು
camera icon7
Madhuri Dixit Diwali incident
ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ : ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದು ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟು ತಲೆಬೋಳು
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?
camera icon6
Gilli
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?
&quot;ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ&quot; ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Deepika Padukone viral video
"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
camera icon6
guru gochar 2025 effects
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ ವೇಳೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಜೈಶ್‌ ಹೊಸ ಕುತಂತ್ರ! ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಾರಂಭ

Masood Azhar Women Brigade : ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ತುಫಲ್ ಅಲ್-ಮುಮಿನಾತ್' ಎಂಬ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜಿಹಾದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಯಾನಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್‌ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್‌ನ ಪತ್ನಿ ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 500 ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಮುಮಿನೀನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು "ತುಫತ್ ಅಲ್-ಮುಮಿನೀನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಿಹಾದ್, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೇರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಡ್ರೈವ್ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

ಮಸೂದ್ ಅಜರ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಸಾದಿಯಾ ಅಜರ್ ಮತ್ತು ಸಮೈರಾ ಅಜರ್, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಮುಮಿನೀನ್‌ಗೆ ಸೇರಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಭೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಮುಮಿನೀನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಈ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸಾದಿಯಾ ಅಜರ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಅಜರ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:19 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬದಲು : ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ  

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಜಮಾತ್-ಉಲ್-ಮುಮಿನತ್ ನ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪಿಒಕೆಯ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ 'ದುಖ್ತರನ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಂ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಐಸಿಸ್, ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಟಿಟಿಇಯಂತಹ ತನ್ನ ಪುರುಷ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಳವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Jaish e MohammedJaish e Mohammed newswomen brigadeOnline course

Trending News