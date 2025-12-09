ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜಕಾರ್ತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ! 20 ಮಂದಿ ಸಾವು

Indonesia fire: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜಕಾರ್ತಾದ ಏಳು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಕಾರ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಸತ್ಯೊ ಪೂರ್ಣೊಮೊ ಕಾಂಡೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಊಟದ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊರಬರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕರು ಒಳಗೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು.
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಂಪಾಸ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಶವ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಏಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕಚೇರಿ ಟೆರ್ರಾ ಡ್ರೋನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯವಿದ್ದು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಟೆರ್ರಾ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳು ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.