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ದೆವ್ವದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ.. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ₹52,000 ಸಂಬಳ.. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

Japan news: ದೆವ್ವದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ₹52,000 ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 20, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:17 PM IST
ದೆವ್ವದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ.. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ₹52,000 ಸಂಬಳ.. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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