/ದೆವ್ವದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ.. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ₹52,000 ಸಂಬಳ.. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

Japan news: ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಉಚಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೀರಿ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ವಿಚಿತ್ರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆವ್ವಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತಂಗಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 52,0000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೆವ್ವದ ಮನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೇಳಿದರೆ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅನೇಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಮಾರಕ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನದ ಸಾವುಗಳಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜಪಾನಿನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟರು ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಅಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತಂಗಲು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುವ ದೆವ್ವದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣವೇನು?
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೆವ್ವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ದೆವ್ವದ ಮನೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಅಧಿಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಂತರ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಜನರು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇತರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ದೆವ್ವಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 52,000 ರೂ.ಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆವ್ವದ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಯ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕೆಲಸದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.