ಸಾಗರದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ.. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಮುದ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ನಾಂದಿಹಾಡುತ್ತಾ?

Japan Finds Rare Treasure: ಜಪಾನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುಮಾರು 6,000 ಮೀಟರ್ ಆಳದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿನಾಮಿ ಟೊರಿಶಿಮಾ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜಪಾನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಳಸಮುದ್ರ ಕೊರೆಯುವ ಹಡಗು ‘ಚಿಕ್ಯು’ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಿನಾಮಿ ಟೊರಿಶಿಮಾ ಪ್ರದೇಶವು ಜಪಾನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (EEZ) ಒಳಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳು ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು 17 ವಿಧದ ಲೋಹಗಳು. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು, ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಲೋಹಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (IEA) ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 66 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ 92 ಶೇಕಡಾ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚೀನಾ ಈ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಚೀನಾದ ಆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಜಪಾನಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ‘ನಿಕ್ಕಿ’ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿನಾಮಿ ಟೊರಿಶಿಮಾ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪವೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಯಟ್ರಿಯಮ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ.
ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್ ಸುಮಾರು 730 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಯಟ್ರಿಯಮ್ ಸುಮಾರು 780 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಪಾನ್ನ ದೇಶೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲದು. ಈ ಅಂಶಗಳು ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಚೀನಾ–ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತೈವಾನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಾಳಿದ ಬಳಿಕ, ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ಗೆ ಕೆಲವು ದ್ವಿ-ಬಳಕೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕವೂ ಇತ್ತು.
ಈ ಹೊಸ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಜಪಾನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಏಷ್ಯಾ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.