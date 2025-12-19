ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು! ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಮೀತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ದಂಡ..

waist and stomach size: ಯಾರೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ.. ಅನೇಕ ಜನರು ಡಯೆಟ್, ಜಿಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು Musclemorph_ ಎಂಬ Instagram ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದನ್ನು ದೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಪಾನ್ ಇದನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಔಷಧ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ.. ʼಮೆಟಾಬೊ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯು 40 ರಿಂದ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 74 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ವಾರ್ಷಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಪಾಸಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಸೊಂಟದ ಅಳತೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿತಿಯು ಪುರುಷರಿಗೆ 85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳು (35.43 ಇಂಚುಗಳು). 33.46 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಪಾಯದ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆʼ..
ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 2018 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಜನರನ್ನು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗುವ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು.. ʼಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ʼನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಈ ಕಾನೂನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಪಾನ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಲಹೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.