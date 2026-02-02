English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಿನಿಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸುವುದೇಕೆ? ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

japan: ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ. ಇದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 2, 2026, 01:51 PM IST
  • ಜಪಾನಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿದಾಗ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ
  • ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯುವತಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಪಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ

japan: ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ.

1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಗ್ಯಾರು’ (Gyaru) ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಪಾನಿನ ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ತಾರೆ ನಾಮಿ ಅಮುರೊ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಪು ಶೈಲಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ನಾಮಿ ಅಮುರೊ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಪಾನಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿದಾಗ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯುವತಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಪಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಅನಿಮೆ, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊರಿಯನ್ ಪಾಪ್ (K-Pop) ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲೂ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಉಡುಪಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಪಾಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಯುವ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
 

