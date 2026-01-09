ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ನೌಕಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಯಾಮ MOSI III ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಚೀನಾ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರು ಇದರ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಡಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿದೇಶಿ ನೌಕಾಪಡೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಕಸರತ್ತುಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ರಚನೆ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ PASSEX (ಪಾಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮ) ಸೇರಿದೆ. ತಜ್ಞ ಡೀನ್ ವಿಂಗ್ರಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಎತ್ತರದ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನೌಕಾಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ:
ರಷ್ಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಜೊತೆ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ.