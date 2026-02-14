kannadiga missing: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತರವರೆಗೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ವಿದ್ಯಾಂತರು ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೊ ಓದುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಪೈಕಿ 22 ವರ್ಷದ ಸಾಕೇತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತವನಾಗಿದ್ದು, ಬರ್ಕ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..ಆದ್ರೀಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಪೋಷಕರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದಾರೆ.
22 ವರ್ಷದ ಸಾಕೇತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೀಗ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬರ್ಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಲೇಕ್ ಅನ್ಜಾ ಬಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..ಆ ಮೇಲೆ ಸಾಕೇತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲಾ..
ಸದ್ಯ ಸಾಕೇತ್ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿರೋ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.ಅಷ್ಟು ಸಾಕೇತ್ ಏನಾಗಿದೆ..ಆ ದಿನ ಸಾಕೇತ್ಗೆ ಏನಾಯಿತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲಾ.. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿದ ಪುತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಪಾರಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಯಶವಾಗಿದೆ.
