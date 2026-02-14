English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಕನ್ನಡಿಗ! ಟಾಪರ್‌ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಕನ್ನಡಿಗ! ಟಾಪರ್‌ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

kannadiga missing: ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 14, 2026, 05:50 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು
  • ಏಕಾಏಕಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಸಾಕೇತ್‌

Trending Photos

T20 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತಿದ್ದೆಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದೆಷ್ಟು? ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವುದೇನು?
camera icon9
T20 World Cup
T20 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತಿದ್ದೆಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದೆಷ್ಟು? ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನವೇ ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಚಂದ್ರರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
Maha Shivaratri 2026
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನವೇ ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಚಂದ್ರರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
Zee Achievers Award- 2026: ಕರುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
camera icon5
Zee Kannada News Achievers Award- 2026
Zee Achievers Award- 2026: ಕರುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
ರೀಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್‌.. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪೇಮಸ್‌ ನಟ ನಟಿಯರು ಇವರೇ ನೋಡಿ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್‌ ಜೋಡಿ
camera icon7
Bollywood couples
ರೀಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್‌.. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪೇಮಸ್‌ ನಟ ನಟಿಯರು ಇವರೇ ನೋಡಿ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್‌ ಜೋಡಿ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಕನ್ನಡಿಗ! ಟಾಪರ್‌ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

kannadiga missing: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತರವರೆಗೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ವಿದ್ಯಾಂತರು ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೊ ಓದುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ  ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಪೈಕಿ 22 ವರ್ಷದ ಸಾಕೇತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತವನಾಗಿದ್ದು, ಬರ್ಕ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಟಾಪರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..ಆದ್ರೀಗ  ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಪೋಷಕರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

 22 ವರ್ಷದ ಸಾಕೇತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೀಗ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬರ್ಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನ ಲೇಕ್ ಅನ್ಜಾ ಬಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..ಆ ಮೇಲೆ ಸಾಕೇತ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲಾ..

ಸದ್ಯ ಸಾಕೇತ್‌ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿರೋ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.ಅಷ್ಟು ಸಾಕೇತ್‌ ಏನಾಗಿದೆ..ಆ ದಿನ ಸಾಕೇತ್‌ಗೆ ಏನಾಯಿತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲಾ.. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿದ ಪುತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು ಸೇಫ್‌ ಆಗಿ ಪಾರಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಯಶವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಆ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

‌ ‌kannadiga missingkannadiga missing in usberkeley student miss in usamea update for kannadiga studentsaketh srinivasiah missing in usa

Trending News