ಲಂಡನ್: ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ (63), ಸೋಮವಾರ ತಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
10 ಡೌನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್,'ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾನು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಎಂಬ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.ನಾನು ದೇಶವನ್ನು ಸದಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾವು ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ತಾವು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
VIDEO | London: After resigning as UK Prime Minister, Keir Starmer says, "I want to thank all of those friends and colleagues who have been at my side over the past six years or so for their incredible commitment, service, and support. I want to thank the brilliant Number 10… pic.twitter.com/AVNfyUXqV2
— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026
ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುಂಠಿತ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 9 ರಿಂದ ನೂತನ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜುಲೈ 16 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಗಲಿದ್ದಾರೆ.