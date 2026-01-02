kannada film in Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಚಿತ್ರ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಾಚೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ರೇಜ್
ನಟ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವಜನತೆಯು ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಪಾತ್ರದ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಕಿಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಮತ್ತು 'ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ' ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಟ್ರೈಲರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದವು.
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೆಳೆತ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಭಾಷಾ ಸಾಮ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಜನರ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.