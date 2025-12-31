English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡೋ ದೇಶ ಯಾವುದು.. ಕೊನೆಗೆ ಆಚರಿಸೋ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.   

Dec 31, 2025
  • ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಚಿಯರ್‌ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡು ದೇಶ
  • ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡೋ ದೇಶ ಯಾವುದು.. ಕೊನೆಗೆ ಆಚರಿಸೋ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅದೊಂದು ದೇಶ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ದೇಶ ಎಂದರೆ ಅದು ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕಿರಿಬಾಟಿ ಆಗಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಆಗಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಿರಿಬಾಟಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೆ, ಕಿರಿಬಾಟಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 33 ಹವಳದ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಡುವ ದ್ವೀಪಗಳು ಎಂದರೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಇವೆ. ಕಿರಿಬಾಟಿ ನಂತರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕಿರಿಬಾಟಿಗಿಂತ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವಿನ ಕಿಚ್ಚು.. ದೇವದತ್‌, ಮಯಾಂಕ್‌ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ, ಮುಂದುವರೆದ ವಿಜಯದ ರಣಕಹಳೆ!

ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡೋ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿವೆ. ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಮೆರಿಕದ ಸಮೋವಾ ಹಾಗೂ ಹೌಲ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಕರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಆಗಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  RCBಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ.. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಶತಕ, ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್‌

