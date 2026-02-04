Korean Love Game:ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಹೋದರಿಯರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ‘ಕೋರಿಯನ್ ಲವರ್ ಗೇಮ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾರಣವಿರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಕೋರಿಯನ್ ಲವರ್ ಗೇಮ್’ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆಟವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕೊರಿಯನ್ ಪಾಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಕೆ-ಡ್ರಾಮಾ, ಕೆ-ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಲ್ಪಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರ ಡೈರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಚಾಟ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದವು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಈ ಆಟಗಳು ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲ ಹಂತ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ, ಆಟವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವುದು. ಅವರು ಕೊರಿಯನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾವು ಕೊರಿಯನ್ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಸುಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ಸಹೋದರಿಯರ ಡೈರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು “ನಾವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ” ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ‘ಗುರುತಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಲವು ಮಂದಿ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಕೂಡ ನಿರುಪದ್ರವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಹಂತಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಟವೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಪೂರಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾಗಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗಮನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿದವರ ಭಾವನೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಗಮನಿಸಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಪೊಲೀಸರು ಫೋನ್ಗಳು, ಚಾಟ್ ಲಾಗ್ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.