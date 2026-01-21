ಗರ್ಭಿಣಿಯರು "ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್" ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಾಯ..!? ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ 

Paracetamol during pregnancy risk : ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಎಚ್ಡಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಹೌದು.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಇದು ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ನಾನು ವೈದ್ಯನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಟೈಲೆನಾಲ್ (ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಟೋಲೊ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು.. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಟಿಸಂ, ಎಡಿಎಚ್ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಜರ್ನಲ್ 43 ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಆ 43 ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.