ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಜಲ ಉಗ್ರರ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯ: ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು "ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು" ಎಂದು ಮರೆಮಾಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 4, 2026, 06:27 PM IST
  • ಜೆಕೆಯುಎಂ ಜಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ
  • ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಉಗ್ರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದು.

ಹೌದು, ಈಗ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜೆಕೆಯುಎಂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಜಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಷ್ಕರ್ ಈಗ ಏಷ್ಯಾದ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಈಜುಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ನಕಲಿ ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:

ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಕಲಿ ಜಲ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈಜು ಮತ್ತು ನೀರೊಳಗಿನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೇಗದ ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ: ಅಮೇರಿಕಾದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ನದಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳ ಬಳಕೆ:

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಈಜುಕೊಳಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಕುಖ್ಯಾತ ಲಷ್ಕರ್/ಜೆಕೆಯುಎಂ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳಾದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹನೀಜ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಜಿಯಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದು ಮಾನವೀಯ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೇರ ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಭೂ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.

