/2026ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026 ರ ಬುಧವಾರ ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಆಡಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವೂ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ, ಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2026ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿ:
2026ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ರಾತ್ರಿ 9:04 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಎಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:28 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಒಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ 24 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ʼಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣʼದ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?
ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರ ಅಂಚುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಅದ್ಭುತ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆಯೇ?
ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 9:04 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 11:16 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:28 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕದ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತಾ?
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವಿರಲಿ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಯಮವು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
2026ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ?
2026ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಜಾಂಬಿಯಾ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ಮಾರಿಷಸ್, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಚಿಲಿಯಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವು ಒಂದು ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವೇ ಆದರೂ ಸಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕವು ಜಲತತ್ವ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.