  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಾ!

Pakistan forced marriage law : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಶಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:44 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

Pakistan forced marriage law: ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಾನೂನುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ, ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರಾಧಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (PPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 498-ಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅವಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಅಪಹರಣ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಾದರೆ, ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಷರಿಯಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ!

ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಇದು ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವೆ.
 

