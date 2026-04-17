ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ ನಂಬರ್‌ ಪ್ಲೇಟ್‌ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸಬೇಡಿ..! ದರಿದ್ರ ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತೆ

Lucky Vehicle Number : ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಕಿಗಳು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹೌದು.. ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದರ ಮಾಲೀಕರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4, 8 ಮತ್ತು 9 ಈ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಸಂಕೇತ. ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಂಕಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಾಲಕನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗ, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳು ವೇಗದ ಚಾಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಕಾರಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾಹನಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು, ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಇದು ರಾಹು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಹುವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗುವವನು. ಕಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವಾಹನವು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಠಾತ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಅಂದವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಬೀಳದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಭವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಖಕರವೂ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಧೃಢಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)